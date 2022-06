Bei der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich zeichnet sich eine niedrige Wahlbeteiligung ab. (dpa-news /AP/Jean-Francois Badias)

In allen anderen Wahlkreisen findet heute die Stichwahl statt. Normalerweise zwischen zwei Kandidaten.

Der erste Wahlgang

Um im ersten Wahlgang gewählt zu werden, muss ein Kandidat die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreichen. Dies muss zugleich mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten entsprechen. Das führt dazu, dass bei einer geringen Wahlbeteiligung auch Kandidaten mit mehr als 50 Prozent in der ersten Runde noch in die Stichwahl müssen - wie etwa die Rechtspopulistin Marine Le Pen dieses Mal.

Die Stichwahl

Um in die zweite Runde zu kommen müssen Kandidaten die Stimmen von mindestens 12,5 Prozent der eingeschriebenen Wähler erhalten (nicht der abgegebenen Stimmen). Daher kann es in Ausnahmefällen auch zu Dreierkonstellationen kommen, wie es bei dieser Wahl in sieben Wahlkreisen der Fall ist.

Mehrheitswahlrecht: Pro und Contra

Die Partei, die am besten abschneidet, ist oft überproportional stark in der Nationalversammlung vertreten. Das heißt, das Mehrheitswahlrecht führt regelmäßig zu einem schlechteren Abschneiden der kleineren Parteien bei der Sitzverteilung. Eine eigene Fraktion kann eine Partei erst bilden, wenn sie mindestens 15 Sitze erhält. Ein Vorteil dieses Wahlrechts liegt darin, dass es Wahlbündnisse begünstigt und im Parlament meist zu eindeutigen Mehrheitsverhältnissen führt.

Nicht gewählte Regierungsmitglieder

Eine ungeschriebene Regel besagt, dass Regierungsmitglieder, die es nicht in Parlament schaffen, ihren Regierungsposten verlieren. So ist es bereites der Staatssekretärin für Meeresangelegenheiten, Justine Benin, passiert. Auf der Karibikinsel Guadeloupe, wo wie in einigen Überseegebieten schon gestern gewählt worden war, unterlag sie dem Kandidaten aus dem linken Lager.

Viele Wahllokale schließen um 18 Uhr, in den großen Städten aber erst um 20 Uhr. Die neue Nationalversammlung tritt bereits am Dienstag erstmals zusammen.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.