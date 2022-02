Vorbereitungen zur 17. Bundesversammlung und Wahl des Bundespraesidenten im Paul-Loebe-Haus. (imago images/photothek)

Was ist die Bundesversammlung

Die Bundesversammlung tritt in der Regel alle fünf Jahre für die Wahl des Bundespräsidenten zusammen. Das ist ihre einzige Aufgabe. Sie setzt sich aus den Abgeordneten des Bundestags (aktuell 736) und einer gleich großen Zahl von Mitgliedern zusammen, die die 16 Landesparlamente entsenden. Die 17. Bundesversammlung am 13. Februar zählt also 1.472 Mitglieder.

Die Länder sind frei in der Auswahl der Personen, die sie in die Bundesversammlung schicken. In der Regel sind es Landespolitiker, vielfach werden aber auch Prominente nach Berlin entsandt. Dieses Mal sind darunter Fußballbundestrainer Hansi Flick, TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf, Virologe Christian Drosten und Schlagersänger Roland Kaiser. Auch Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel wird abstimmen.

Wie viele Sitze auf ein Land entfallen, hängt von dessen Bevölkerungszahl ab. Die Landtage wählen die Mitglieder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl.

Wer sind die Bewerber

Zur Wahl stellen kann sich nach Artikel 54 Grundgesetz jeder Deutsche, der das Wahlrecht zum Bundestag besitzt und das 40. Lebensjahr vollendet hat. Jedes Mitglied der Bundesversammlung kann Wahlvorschläge bei der Präsidentin des Deutschen Bundestags einreichen. Für den zweiten und dritten Wahlgang können neue Vorschläge gemacht werden. In der Regel werden die Kandidaten von Parteien nominiert. SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU haben Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier zur Wiederwahl vorgeschlagen. Die vier Parteien stellen zusammen 1.223 der insgesamt 1.472 Mitglieder.

Die Partei Die Linke hat den Sozialmediziner Gerhard Trabert nominiert. Der 65-Jährige ist parteilos. Im September trat der bei der Bundestagswahl bereits als Direktkandidat in Mainz für die Linke an und holte beachtliche 12,4 Prozent der Erststimmen. Seit Jahrzehnten engagiert er sich für die medizinische Versorgung von Obdachlosen und in der Flüchtlingshilfe. Natürlich werde er nicht zum Staatsoberhaupt gewählt, erklärte Trabert, aber er wolle die Kandidatur nutzen, "um auf die Armut und soziale Ungerechtigkeit in diesem Land hinzuweisen, und um als Fürsprecher von Menschen aufzutreten, die zu wenig gehört werden."

Die AfD stellt den Ökonomen und früheren Vorsitzenden der Werteunion, Max Otte, auf. Weil Otte CDU-Mitglied ist, wurde ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn angestrengt. Otte ist 57 Jahre alt und sagt über sich selbst, er sei Unternehmer, Publizist, Philanthrop und politischer Aktivist. Otte studierte in Köln Betriebs- und Volkswirtschaftslehre sowie politische Wissenschaften, wechselte später an die American University in Washington D.C. und promovierte schließlich an der Princeton University. Zu seinen beruflichen Stationen gehören Professuren in Boston, Worms und Graz. Bis Anfang 2021 war er Vorsitzender des Kuratoriums der AfD-nahen Desiderius-Erasmus Stiftung. Die CDU habe es nicht geschafft, einen eigenen wertkonservativen Kandidaten aufzustellen, erklärte er. Das sei seine Motivation für das Amt anzutreten.

Die Freien Wähler haben die Physikerin Stefanie Gebauer für das Amt der Bundespräsidentin vorgeschlagen. Die einizige Frau im Bewerberfeld ist 41 Jahre alt. Sie kommt aus der Kommunalpolitik. In der nordwestlich von Berlin gelegenen brandenburgischen Kleinstadt Kremmen ist sie Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung. Sie promovierte im Fach Astrophysik und arbeitete anschließend am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin-Adlershof (DLR). Seit Anfang 2021 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in der BVB/Freie Wähler-Fraktion im Brandenburgischen Landtag. Zu ihrer Kandidatur sagte sie, ihre Motiavtion sei, dass Demokratie Auswahl benötige. Es habe der Wunsch nach einem jüngeren Kandidaten oder einer Kandidatin und nach einer Frau gegeben. Beides erfülle sie.

Weder Trabert noch Otte oder Gebauer werden aufgrund der Konstellationen Chancen auf einen Wahlsieg eingeräumt.

Wo kommt die Bundesversammlung zusammen

Unter normalen Umständen würde die Bundesversammlung im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes tagen. Dazu würde dort die Zahl der Sitzplätze verdoppelt. Dies ist unter Corona-Bedingungen aber nicht möglich. Deshalb weicht die Bundesversammlung auf das benachbarte Paul-Löbe-Haus mit seinen rund 1.000 Büros und 21 Sitzungssälen aus. Die Mitglieder der Bundesversammlung werden dort auf mehreren Ebenen platziert - viele von ihnen werden daher den bisherigen und voraussichtlich neuen Bundespräsidenten nur auf dem Bildschirm und nicht persönlich zu sehen bekommen.

Wie läuft die Wahl ab

Die Sitzung wird von Bundestagspräsidentin Bas geleitet. Sie wird zur Eröffnung eine Rede halten. Die Bundesversammlung gibt sich zunächst eine Geschäftsordnung, wobei in der Regel die Geschäftsordnung des Bundestags sinngemäß Anwendung findet. Zudem werden Schriftführerinnen und Schriftführer bestimmt. Dann wird Bas die eingegangenen Wahlvorschläge verlesen und schließlich den ersten Wahlgang eröffnen. Jedes Mitglied der Bundesversammlung wird namentlich aufgerufen. Gewählt wird mit verdeckten amtlichen Stimmzetteln. Sind alle eingeworfen, zählen die Schriftführer aus, was etwa eine Stunde dauern wird. Für den gesamten Wahlgang wird mit einer Dauer von rund zwei Stunden gerechnet.

Für den ersten und einen gegebenenfalls erforderlichen zweiten Wahlgang ist die absolute Mehrheit erforderlich. Gewählt ist, wer mindestens 737 Stimmen erhält. In eine dritten Wahlgang würde eine einfache Mehrheit reichen. 2010 musste der CDU-Politiker Christian Wulff in die dritte Runde gehen, weswegen diese Bundesversammlung damals neuneinhalb Stunden dauerte.

Am frühen Sonntag-Nachmittag wird diesmal mit dem Ergebnis gerechnet. Der Gewählte hat zwei Tage Zeit, um zu erklären, ob er die Wahl annimmt. Normalerweise macht er dies jedoch unmittelbar nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Anschließend hält er eine Rede.

In einem späteren Schritt muss der neu gewählte Bundespräsident bei seinem Amtsantritt einen Eid vor den versammelten Mitgliedern von Bundestag und Bundesrat ablegen. Im Fall Steinmeier würde dies entfallen, da er den Eid bereits 2017 geleistet hat. Anschließend stellt der Bundespräsident in einer weiteren Rede eine Art Programm vor, das er sich für seine Amtszeit vorgenommen hat.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.