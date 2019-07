Seit Anfang des Jahres gehört sie auch in der WDR-Fernsehsendung ,Ladies Night’ zu den drei Nachfolgerinnen von Gerburg Jahnke, denn an ihr kommt die Comedyszene einfach nicht vorbei.

Die stattliche Comedienne, von Kritikerinnen und Kritikern zärtlich als agile Wuchtbrumme bezeichnet, ist seit 1991 auf deutschsprachigen Bühnen unterwegs und spielt auch selbstironisch mit ihrer Erscheinung: So nannte die gebürtige Fränkin eines ihrer bisher fünf Programme ,Comedy in Hülle und Fülle’ und nahm Fitness-Gurus und Diätwahn aufs Korn. Darüber hinaus singt sie mit rauchiger Stimme Pop-, Swing- und Chansonstücke, veröffentlicht ein Kochbuch und thematisiert ihr Leben als passionierte Gartengestalterin, Hühnerhalterin und Kaninchenzüchterin im aktuellen Programm ,artgerecht’, in dem sie unter anderem Parallelen zwischen Tieren und Menschen aufzeigt.