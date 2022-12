Proteste in China

Weiße Blätter und Masken: In China demonstrierten Menschen gegen die Null-Covid-Politik ihrer Regierung (Aufnahme vom 28.11.22) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Koki Kataoka)

In Guangzhou und Chengdu sowie weiteren Großstädten wird demnach die Testpflicht und die Einschränkung der Bewegungsfreiheit zurückgefahren. In einigen Regionen wurden Märkte wieder eröffnet und der öffentliche Nahverkehr wieder in Betrieb genommen. Nicht erwähnt wurden bei den Ankündigungen die Demonstrationen gegen die strikten Lockdowns in den vergangenen Tagen.

Die Polizei zeigte auch weiterhin massiv Präsenz auf den Straßen. In den sozialen Medien beklagten Nutzer, Polizisten hielten wahllos Menschen auf den Straßen an und überprüften ihre Smartphones auf verbotene Apps wie Twitter. Aus den chinesischen Diensten ließ die Kommunistische Partei Videos und Fotos der Demonstrationen löschen.

