Der Sprecher der Grünen Ratsfraktion, Ulf Berner, sagte dem Deutschlandfunk, er sei ein wenig entsetzt gewesen, dass Bundeskanzler Scholz das Projekt in seiner Regierungserklärung erwähnt habe, als wäre es schon ein Fakt. Dabei seien noch einige Beteiligungsprozesse zu durchlaufen. Auch unter dem Druck der Lage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine müsse man sich an Verfahrensregeln halten. Rainer Büscher von der Bürgerinitiative "Klima-Allianz Nordseeküste" verwies auf den Vogelschutz und die Erhaltung seltener Unterwasser-Sandbiotope.

Minister: Keine Schnellschüsse, aber Verfahrensbeschleunigung

Niedersachsens Energieminister Lies sagte zu, es werde in Wilhelmshaven keine Schnellschüsse auf Kosten der Umwelt geben. Allerdings meinte der SPD-Politiker auch, man werde die Beteiligung und die rechtlichen Möglichkeiten einschränken müssen, weil es akut um die nationale Versorgungssicherheit gehe. Dafür reiche eine Lösung in fünf Jahren nicht aus.

In der Sondersitzung des Bundestages Ende Februar hatte Bundeskanzler Scholz den beschleunigten Bau von zwei Flüssiggas-Importterminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven angekündigt. Dies soll ein Baustein sein, um die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Erdgas zu verringern.

