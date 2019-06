Eine Bühne, zwei Männer, zwei Gitarren und eine Beatbox. Mehr brauchte es nicht um über 700 Zuschauer im Kurhaus in Meran zum andächtigen Zuhören zu bringen. Keiner wollte auch nur ein Wort der sprachlich ebenso präzisen wie satirischen und anrührenden Texte verpassen, für die Simon & Jan bekannt sind. Ihren Auftritt bei der Preisverleihung in Meran hören Sie in den Querköpfen in voller Länge

Die Bühne im Kurhaus Meran, Austragungsort des Salzburger Stiers 2019 (Andreas Marini)

Ihre Lieder sind Statements, die die Welt von heute erklären können und den Irrsinn der Zeit glasklar wiederspiegeln, im Gleichklang zarter Melodien. Hört sich blumig an, funktioniert aber. Und zwar so gut, dass sich die Jury des Salzburger Stiers in diesem Jahr dazu entschieden hat, die beiden Oldenburger Simon Eickhoff und Jan Traphan mit einen der renommiertesten Preise auszuzeichnen, die die Kleinkunst zu bieten hat.

Simon Eickhoff und Jan Traphan erhalten von Moderator Robert Asam den Salzburger Stier 2019 (Andreas Marini)

Einmal im Jahr wird der sogenannte Radio-Oscar von den öffentlich-rechtlichen Radiosendern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol vergeben, in diesem Jahr in Meran.

Nächstes Jahr kommt der Stier nach Köln! Vom 14. bis 16. Mai 2020 zeichnet Deutschlandfunk die kommenden Stier-Preisträger aus.