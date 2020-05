Die Antwort darauf hat sie in westlichen und östlichen Philosophien gesucht. Herausgekommen ist eine politisch-humorvolle Therapiestunde zur Rettung unseres Planeten. Sie trommelt wie eine Schamanin oder begeistert ihr Publikum mit einer artistischen Yoga-Lektion zur Erhaltung der seelischen Gesundheit.

In einem Rollenspiel lässt sie einen türkischen Gemüsehändler, einen Neonazi, eine linke Kiez-Psychologin und einen Penner in einem Kreuzberger Park kontrovers und amüsant über die politische Lage in Deutschland streiten. Für die musikalische Untermalung ihrer Texte sorgt sie als Ein-Frau-Orchester, das mit den Händen Gitarre und den Füßen Schlagzeug spielt.