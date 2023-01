Zum 80. Mal wurden die Golden Globes in diesem Jahr vergeben. (Chris Pizzello / Invision / AP / dpa / Chris Pizzello)

Als bester Film wurde "Die Fabelmans" von Steven Spielberg ausgezeichnet. Spielberg bekam auch den Preis für die beste Regie. Der Film "The Banshees of Inisherin" von Martin McDonagh erhielt den Golden Globe als beste Komödie.

Bester Schauspieler in einem Drama wurde Austin Butler für seine Rolle in "Elvis". Als beste Schauspielerin in dieser Kategorie erhielt Cate Blanchett die Auszeichnung für "Tar". Der Preis für den besten Schauspieler in einer Komödie ging an Colin Farrell für seine Hauptrolle in "The Banshees of Inisherin". Michelle Yeoh wurde geehrt für "Everything Everywhere All at Once".

Die Preise in 27 Film- und Fernsehkategorien vom Verband der Auslandspresse wurden zum 80. Mal verliehen.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.