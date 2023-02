Angela Merkel erhält Unesco-Friedenspreis für Flüchtlingspolitik (Diomande Ble Blonde/AP/dpa)

Die Bundesrepublik nahm damals hunderttausende Menschen unter anderem aus dem Bürgerkriegsland Syrien auf. Die Preisverleihung fand in Yamoussoukro statt, der Hauptstadt des afrikanischen Landes Elfenbeinküste. Dotiert ist die Auszeichnung mit umgerechnet rund 140.000 Euro.

Bei dem Festakt würdigte die Generaldirektorin der UNO-Kulturorganisation Unesco, Azoulay, die "mutige Entscheidung" Merkels zur Flüchtlingsaufnahme. Die Kanzlerin habe damals eine Vision des Mutes in der Politik gehabt, während viele Andere während der Flüchtlingskrise die Abschottung Europas gefordert hätten. Merkel sagte bei der Preisverleihung, ihre Regierung habe entschieden, Menschenrechtsprinzipien in der Migrationspolitik zu verankern. Doch dies sei nur möglich gewesen, "weil so viele Menschen vor Ort die Ärmel hochgekrempelt haben".

Merkels Flüchtlingspolitik ist umstritten. Unter anderem innerhalb ihrer eigenen Partei, der CDU, hatte sie kontroverse Debatten ausgelöst.

