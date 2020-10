Die Galaxie NGC 1410 Ein Blick in die Zukunft der Milchstraße

Die Milchstraße wird in einigen Milliarden Jahren mit der Andromeda-Galaxie zusammenstoßen und verschmelzen. Eine solche Galaxienkollision vollzieht sich in der Simulation mit atemberaubendem Tempo, nimmt in Wirklichkeit aber unvorstellbar lange Zeiträume in Anspruch.

Von Hermann-Michael Hahn

