Geboren 1976 in München, studierte Carolin Widmann bei Igor Ozim, Michèle Auclair und David Takeno in Köln, Boston und London. Seit 2006 gibt sie ihre Erfahrungen als Professorin an der Leipziger Musikhochschule weiter. Die Geigerin leitete einige Jahre die Sommerlichen Musiktage Hitzacker. Für ihre vielfältige Arbeit wurde sie mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter 2017 mit dem Bayerischen Staatspreis für Musik. Etliche Komponisten haben ihr Werke auf den Leib geschrieben, darunter Rebecca Saunders und Wolfgang Rihm. Im Deutschlandfunk erzählt sie von der Lust am Widerspruch und der Leidenschaft für Johann Sebastian Bach, Fritz Kreisler und Miles Davis.

Musik-Laufplan

Titel: Intermezzo. Bewegt, doch nicht zu schnell

aus: Sonate für Violine und Klavier Nr. 3 a-Moll, WoO 27

Länge: 03:14

Solistin: Carolin Widmann (Violine)

Solist: Dénes Várjon (Klavier)

Komponist: Robert Schumann

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 4766744



Titel: Ouvertüre aus: Die Fledermaus

Länge: 07:36

Orchester: Bayerisches Staatsorchester

Dirigent: Carlos Kleiber

Komponist: Johann Strauß (Sohn)

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 457765-2



Titel: "Komm, mein Jesu, und erquicke"

aus: Kantate "Ich hatte viel Bekümmernis" BWV 21

Länge: 03:55

Solistin: Barbara Schlick Sopran

Solist: Peter Harvey Bass

Orchester: La Chapelle Royale

Dirigent: Philippe Herreweghe

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: 901328



Titel: Decoy

Länge: 08:25

Interpret: Miles Davis

Komponist: Robert III Irving

Label: CBS

Best.-Nr: 25951

Plattentitel: Decoy



Titel: Mild und leise wie er lächelt, Isoldes Liebestod

aus: Tristan und Isolde

Länge: 07:15

Solistin: Jessye Norman Sopran

Orchester: Wiener Philharmoniker

Dirigent: Herbert von Karajan

Komponist: Richard Wagner

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 6034454



Titel: Ouvertüre

aus: Coriolan. Musik zu Heinrich Josef von Collins Trauerspiel c-Moll, op 62

Länge: 9‘01

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Wilhelm Furtwängler

Komponist: Ludwig van Beethoven

Label: Deutsche Grammophon

EAN: 0028947128922

Obertitel: Furtwängler - Aufnahmen 1942-1944: Beethoven / Händel / Mozart / Schubert / Weber (1)



Titel: Nr. 9: Irrlicht

aus: Winterreise. Liederzyklus für Singstimme und Klavier, D 911 (op. 89)

Länge: 02:54

Solist: Christian Gerhaher (Bariton)

Solist: Gerold Huber (Klavier)

Komponist: Franz Schubert

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 88697194862



Titel: El amor (Canción del amor)

Länge: 05:35

Interpretin: Violeta Parra (voc)

Komponist: Luis Advis

Label: PEREGRINA MUSIC

Best.-Nr: PM50432

Plattentitel: Luz de luna



Titel: Liebesfreud für Violine und Klavier

Länge: 03:13

Solist: Fritz Kreisler (Violine)

Solist: Franz Rupp (Klavier)

Komponist: Fritz Kreisler

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 764701-2



Titel: The Kid

Länge: 03:58

Interpret: Didier Lockwood

Komponist: Didier Lockwood

Label: MPS

Best.-Nr: 0068.294

Plattentitel: The kid



Titel: 3. Satz: Allegro molto vivace

aus: Konzert für Violine und Orchester e-Moll, op. 64

Länge: 05:57

Solistin: Carolin Widmann (1976-)(Violine)

Orchester: Chamber Orchestra of Europe

Dirigentin: Carolin Widmann

Komponist: Felix Mendelssohn Bartholdy

Label: ECM-Records

Best.-Nr: ECM 2427