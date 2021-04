Bei den Grünen soll heute der Bundesvorstand eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Partei bekanntgeben.

Zur Auswahl stehen die Parteivorsitzenden Baerbock und Habeck. Sie hatten im Vorfeld erklärt, sich ohne öffentliche Debatte untereinander einig werden zu wollen. Die endgültige Entscheidung fällt dann Mitte Juni auf einem Parteitag.



Die Grünen hatten sich angesichts guter Umfragewerte erstmals für eine Kanzlerkandidatur entschieden. Hoffnungen auf das Kanzleramt könnte sich die Partei insbesondere in einem Dreierbündnis machen, etwa in einer grün-rot-roten Konstellation oder in einer Ampelkoalition mit SPD und FDP.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.