Da das Repertoire für ihr Instrument begrenzt ist, hat Silke Aichhorn aus der Not eine Tugend gemacht. Sie arrangiert und vertreibt viele Kompositionen für Harfe selbst; mit eigenem CD-Label, Notenverlag und Online-Shop ist sie bestens ausgestattet. Vor kurzem ist ihre 26. CD erschienen, darunter auch Aufnahmen für andere Labels.

Ihren ersten Harfenunterricht erhielt Silke Aichhorn 1981 an der Musikschule in der oberbayerischen Kreisstadt Traunstein. Neun Jahre später begann sie ihr Hochschulstudium am Conservatoire de Lausanne, das sie 1997 in Köln abschloss.

Seriös und humorvoll

Silke Aichhorn gehört seit über zwei Jahrzehnten zu den herausragenden Solistinnen auf ihrem Instrument. Sie ist an zahlreichen Orten in Europa aufgetreten, ebenso in Ländern wie Australien, Brasilien, Japan und den USA. Aichhorn betrachtet ihren Beruf auch kabarettistisch. In ihrem Buch "Lebenslänglich frohlocken" berichtet sie über Skurriles aus dem Alltag einer Harfenistin.

Musik-Laufplan

Titel: 24. Satz: Herrscher des Himmels. Chor

aus: Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Kantate am dritten Weihnachtsfesttag, BWV 248 Teil 3 (Tempore Nativitatis Christi Feria 3),

Weihnachts-Oratorium in 6 Kantaten (Teilen) für Soli, 4stimmigen gemischten Chor, Streicher, Bläser und Basso continuo, BWV 248

Länge: 01:58

Chor: Chor of The Netherlands Bach Society [Die Niederländische Bachgesellschaft]

Orchester: Orchester of The Netherlands Bach Society [Die Niederländische Bachgesellschaft]

Dirigent: Jos van Veldhoven

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: CHANNEL CLASSICS

Best.-Nr: CCS SA 20103



Titel: Großvater

Länge: 04:43

Interpret: S.T.S.

Komponist: Gert Steinbäcker

Label: Polydor

Best.-Nr: 5455913



Titel: Suite Nr. 4 op. 39, Nr. 3, "La Danse du Moujik"

Länge: 04:46

Solistin: Chantal Mathieu (Harfe)

Komponist: Marcel Tournier

Label: CLAVES



Titel: Nr. 5: Ihr habt nun Traurigkeit (Sopran, Chor)

aus: Ein Deutsches Requiem nach Worten der Heiligen Schrift für Soli, Chor und Orchester, op. 45

Länge: 06:00

Solistin: Christiane Karg (1980-)(Sopran)

Chor: Schwedischer Radio Chor Stockholm

Orchester: Schwedisches Radio-Sinfonieorchester Stockholm

Dirigent: Daniel Harding

Komponist: Johannes Brahms

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: HMM902635



Titel: Your song

Länge: 04:03

Interpret: Elton John

Komponist: Elton John

Label: Virgin

Best.-Nr: 00602557681871



Titel: Lascivo et Exotico

aus: Cinq Nuances für Flöte und Harfe

Länge: 03:20

Solistin: Silke Aichhorn (Harfe)

Solist: Dejan Gavric Flöte)

Komponist: Marc Berthomieu

Label: HÖRMUSIK

Best.-Nr: 0019



Titel: Beautiful Seeress

Länge: 03:50

Ensemble: Herbert Pixner Project

Komponist: Herbert Pixner

Label: three saints records

Best.-Nr: 9005431



Titel: Alla Turca Jazz, op. 5b

Länge: 02:48

Solistin: Silke Aichhorn (Harfe)

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Bearbeitung: Fazil Say

Label: HÖRMUSIK

Best.-Nr: 0023



Titel: Deine Händ möcht i spürn. Traditional

Länge: 02:48

Interpret: Rafael Fingerlos (Bariton)

Komponist: Unbekannt

Label: OEHMSCLASSICS

Best.-Nr: OC 1711



Titel: O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe. Kantate am Pfingstfest, BWV 34 (Ausschnitt)

Länge: 05:49

Solistin: Rebecca Martin (Alt)

Solist: Scott Weir (Tenor)

Solist: Sebastian Bluth (Bass)

Chor: Windsbacher Knabenchor

Orchester: Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

Dirigent: Karl-Friedrich Beringer

Komponist: Johann Sebastian Bach