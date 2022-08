Im Juli erreichte die Hitze in Großbritannien Rekordtemperaturen (Gareth Fuller/PA Wire/dpa)

Der Klimawissenschaftler des Met Office, Peter Stott, sagte dem "Daily Telegraph", bereits nach der Hitzewelle von 2003 in Europa habe er vorausgesagt, dass die damals so außergewöhnlichen Temperaturen bei gleichbleibenden Emissionen von Treibhausgasen zur Normalität werden würden. Diese Vorhersage habe sich nun bewahrheitet, betonte der Forschungsleiter des auf Klimafragen spezialisierten "Hadley Centre" beim Met Office. Dieses hatte gestern eine neue Analyse vorgestellt, wonach ein Sommer in Mitteleuropa bis zum Jahr 2100 im Durchschnitt über vier Grad Celsius heißer sein wird als in der vorindustriellen Zeit. In Großbritannien wurden dieses Jahr erstmals seit Beginn der modernen Temperaturaufzeichnungen Werte von über 40 Grad gemessen. Stott warnte, die Risiken von Extremwetterlagen einschließlich Bränden, Dürre, Sturzfluten und Überschwemmungen würden weiter rapide zunehmen. 2003 seien durch die Hitzewelle geschätzt mehr als 70.000 Menschen ums Leben gekommen.

Der ehemalige wissenschaftliche Chefberater der britischen Regierung und Vorsitzende der Beratergruppe für die Klimakrise, David King, erklärte, der durchschnittliche Temperaturanstieg werde auch dann zu erwarten sein, wenn sich die Länder an die Verpflichtungen ihrer aktuellen Nationalen Klimabeiträge (NDC) hielten. Das zeigten die nun vom Met Office veröffentlichten Daten. Die Situation werde sich trotzdem verschlechtern. Das Wetter in Europa werde voraussichtlich noch extremer als in diesem Sommer.

