Die Hornistin Sarah Willis "Hornisten sind Gruppentiere"

Ist gerne mit dem Horn unterwegs: Sarah Willis. (Monika Rittershaus)

Sarah Willis ist so etwas wie das Gesicht der Berliner Philharmoniker, denn sie interviewt regelmäßig Gäste für die orchestereigene "Digital Concert Hall". Im Dlf spricht sie über die besondere Atmosphäre ihrer Stimmgruppe und ihre Begeisterung für den Filmkomponisten John Williams.

Sarah Willis spielte zehn Jahre in der Staatskapelle Berlin, bevor sie zu den Berliner Philharmonikern wechselte. Damit ging ein Traum für sie in Erfüllung. Zunächst musste die 1968 in Maryland, USA, geborene Musikerin für ihren Hornunterricht kämpfen, denn einer ihrer Lehrer in der Schule behauptete, dieses Instrument sei nur etwas für Jungen. Glücklicherweise stachelte sie diese haltlose Behauptung nur weiter an, und so nahm sie mit 14 ihre ersten Instrumentalstunden. Sarah Willis studierte später in London und Berlin, spielte danach in vielen renommierten Orchestern und tritt auch solistisch auf. Dabei ignoriert sie gerne Genregrenzen: Ihre neueste CD "Mozart y Mambo", in der Wiener Klassik auf lateinamerikanische Rhythmen trifft, schaffte es im Sommer bis in die Charts.





Musik-Laufplan

Titel: Enigma Variations, Variation Nr. 7

Länge: 00:59

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Sir Simon Rattle

Komponist: Edward Elgar

Label: Eigenaufnahme



Titel: Waltzing Matilda

Länge: 02:14

Interpret: Berlin Philharmonic Horn Quartet

Komponist: James Barr

Label: GAM

Best.-Nr: B08DRW2PVS

Plattentitel: Four Corners



Titel: Menuetto aus: Sinfonie Nr. 1

Länge: 03:23

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Sir Simon Rattle

Komponist: Ludwig van Beethoven

Label: BERLINER PHILHARMONIKER RECORDINGS

Best.-Nr: 8734483



Titel: Yoda's Theme

Länge: 03:06

Orchester: Boston Pops Orchestra

Dirigent: John Williams

Komponist: John Williams

Label: UMG - united media group

Best.-Nr: B08LYVFNCR

Plattentitel: Star Wars



Titel: Dos Gardenias

Länge: 03:56

Interpret: Ibrahim Ferrer

Komponist: Ibrahim Ferrer

Label: Alldisc

Best.-Nr: B01MDVQWB

Plattentitel: Dos Gardenias



Titel: Havana

Länge: 03:37

Interpretin: Camila Cabello

Komponistin: Camila Cabello

Label: Syco Music

Best.-Nr: B0785HQHJ7

Plattentitel: Camila



Titel: Allegro aus: Hornkonzert Nr. 3

Länge: 03:38

Solistin: Sarah Willis

Orchester: Havana Lyceum Orchestra

Dirigent: José Antonio Méndez Padrón

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Alpha

Best.-Nr: B088C1TN7R



Titel: Rondo alla Mambo

Länge: 03:21

Solistin: Sarah Willis

Orchester: Havana Lyceum Orchestra

Dirigent: José Antonio Méndez Padrón

Komponist: Joshua Davies

Label: Alpha

Best.-Nr: B088C1TN7R

Plattentitel: Mozart y Mambo



Titel: La Calinda aus: Koanga (Oper)

Länge: 04:03

Orchester: Academy of St. Martin in the Fields

Dirigent: Sir Neville Marriner

Komponist: Frederick Delius

Label: Decca

Best.-Nr: B004J6XMQU



Titel: Morgentanz aus: Romeo und Julia

Länge: 02:32

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Claudio Abbado

Komponist: Sergej Prokofjew

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: B001SSPA4Y



Titel: Take The "A" Train

Länge: 02:56

Interpret: Duke Ellington

Komponist: Duke Ellington

Label: Charly Records

Best.-Nr: B006LMZAHE

Plattentitel: Take The "A" Train



Titel: Mambo

Länge: 02:28

Orchester: Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela

Dirigent: Gustavo Dudamel

Komponist: Leonard Bernstein

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: B00G7P4LF2



Titel: Que Rico Mambo

Länge: 02:43

Interpret: Perez Prado

Komponist: Perez Prado

Label: Promo Sound

Best.-Nr: B001RV69QK

Plattentitel: Mambo