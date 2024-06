Comedian Özcan Cosar

"Meine Message sind die Leute, die zu meinen Shows kommen"

Bei der jungen Generation mit türkischen Wurzeln liegt der in Stuttgart geborene Comedian Özcan Coşar voll im Trend. Mit viel Selbstironie, Situationskomik und vollem Körpereinsatz erzählt er, was es heißt, als Türke in Deutschland groß zu werden.