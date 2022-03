Krieg in der Ukraine Die Kämpfe dauern an

Aus der Ukraine werden auch heute wieder Kämpfe und russische Luftangriffe gemeldet. Die Zeitung "Kyiv Independent" berichtet, fast in allen Regionen des Landes hätten die Sirenen geheult - in der Hauptstadt Kiew ebenso wie etwa in Mykolajiw, Lwiw, Sumy und Odessa.

20.03.2022