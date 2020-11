Sie redet sich in Rage, das räumt sie selbst einmal ein. Tatsächlich hat Angela Merkel genügend Anlass sich aufzuregen. Der Widerstand gegen ihre Corona-Maßnahmen wächst, die Kanzlerin sorgt sich um die Akzeptanz in der Bevölkerung und um die der Juristen. Insofern lässt sich der heutige Auftritt der Chefin als Flucht nach vorn interpretieren, wenn man so will auch als Marketingstrategie.

Ihre gemeinsamen Auftritte mit den Ministerpräsidenten nach zumeist äußerst kontrovers geführten Verhandlungen sind zu einem Ritual der Corona-Pandemie verkommen, bei dem ein ums andere Mal ihre Machtlosigkeit zum Ausdruck kam. Bei zwei Regierungserklärungen im Bundestag hat sie daher versucht, bei den Deutschen um Verständnis zu werben. Heute am Tag eins von Lockdown Nr. 2 hält sie es für geboten, im Rahmen einer Pressekonferenz Rede und Antwort zu stehen. Die Zustimmung zu ihrem Kurs bröckelt, Gerichte beschäftigen sich mit der Schließung von Restaurants, Theatern und Konzertsälen – der November-Stillstand steht auf wackligen Füßen und niemand kann versprechen, dass er die 2. Welle wirklich brechen wird.

"Dann aber laufen wir in den Ruin"

Merkel ist in Erklärungsnot, das hat ihr heutiger Auftritt offenbart. "Wenn wir Schulen offenhalten, dürfen wir Gottesdienste nicht verbieten, die Religionsfreiheit ist ein hohes Gut!" hat sie erklärt. Eine Argumentation, die verkennt, dass Schulen – angeblich – keine Infektionsherde sind, sich aber gerade Versammlungen von Gläubigen in Kirchen als solche erwiesen haben. Dass Jugendliche das Virus symptomfrei und unbemerkt verbreiten könnten, räumt auch Merkel ein, die schnelle Ausstattung aller Klassenräume mit erwiesenermaßen effektiven Belüftungsanlagen aber hält sie für nicht praktikabel.

Dass es ungerecht ist, Kneipen, Restaurants und Kulturbetriebe zu schließen, die – angeblich – auch niemals Infektionsherde waren, gleichzeitig aber Einkaufszentren offen zu halten, rechtfertigt Merkel mit dem Hinweis, dass die Alternative nur sein könne, dann alles dichtmachen zu müssen, auch die Geschäfte. "Dann aber laufen wir in den Ruin", warnt sie mit drastischen Worten, und es klingt wie eine Warnung an die Justiz, die jetzt über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen entscheiden muss.

Der Kanzlerin bleibt am Ende nur der Verweis auf die Folgen des exponentiellen Wachstums. 19.000 Neuinfektionen pro Tag hatte sie bis Weihnachten vorhergesagt und war als Panikmacherin belächelt worden. Jetzt sind es Mediziner, die vor dem Kollaps der Kliniken warnen. Hoffen, bangen, werben – mehr bleibt Merkel kaum, und vermutlich noch viele Anlässe, sich in Rage zu reden!

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD und Familienpolitik.