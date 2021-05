Der US-Kinderbuchautor und -illustrator Eric Carle ist tot.

Er starb nach Angaben der Zeitung "Washington Post" im Alter von 91 Jahren in Northampton im Bundesstaat Massachusetts.



Carle wurde durch seine Kinderbücher weltberühmt; auch in Deutschland erzielte er hohe Auflagen. Sein bekanntestes Werk ist das 1969 erschienene Bilderbuch "Die kleine Raupe Nimmersatt" über deren Verwandlung in einen Schmetterling.



Der Sohn deutscher Auswanderer wurde in den USA geboren, kehrte aber in den 1930er Jahren als Kind mit seinen Eltern nach Deutschland zurück, wo er während des Nationalsozialismus aufwuchs. 1953 zog er wieder in die USA.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.