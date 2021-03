Konstantia Gourzi dirigiert Orchester in aller Welt und komponiert für Orchester, Kammerensembles und Solisten sowie für Filme und Musiktheater. Geprägt sind ihre Werke vom Zusammenspiel verschiedener musikalischer Traditionen. Sie wurde 1962 in Athen geboren und studierte Klavier, Komposition und Dirigieren in ihrer Heimatstadt sowie in Berlin. Noch während ihres Studiums gründete und leitete sie ihr erstes Ensemble und initiierte internationale Konzertreihen für zeitgenössische Musik. Seit 2002 unterrichtet sie als Professorin für Ensembleleitung und Neue Musik in München.

Musik-Laufplan

Titel: Time after time

Länge: 05:36

Interpret: Miles Davis

Komponistin: Cyndi Lauper

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: 493389-2

Plattentitel: Love songs



Titel: Amante felice. Prologo (Der glückliche Liebhaber)

Länge: 02:52

Ensemble: Accordone

Dirigent: Guido Morini

Komponist: Giovanni Stefani

Label: ALPHA

Best.-Nr: ALPHA 508



Titel: 2. Satz: Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell

aus: Sinfonie Nr. 1 D-Dur

Länge: 04:00

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Claudio Abbado

Komponist: Gustav Mahler

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 431769-2



Titel: Peaux aus: Pléiades, für 6 Schlagzeuger

Länge: 03:41

Ensemble: Les Percussions de Strasbourg

Komponist: Iannis Xenakis



Titel: Blue moon

Länge: 03:13

Interpretin: Ella Fitzgerald

Komponist: Richard Rodgers

Label: Verve

Best.-Nr: 821580-2

Plattentitel: The Rodgers and Hart Songbook - Vol. 2



Titel: Vibrato 2 für 2 Violinen, Viola, Violoncello und Klavier, op. 38

Länge: 04:27

Ensemble: Ensemble Coriolis

Komponistin: Konstantia Gourzi

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 2309



Titel: Nr. 9: Malurous qu'o uno fenno (Auvergne/Frankreich) (ATI: Volkslieder)

Länge: 01:00

Solistin: Stella Doufexis (Mezzosopran)

Ensemble: opus21musikplus

Dirigentin: Konstantia Gourzi

Komponist: Luciano Berio

Label: NEOS

Best.-Nr: NEOS 10709



Titel: Nr. 11: Azerbaijan love song (Aserbaidschan) (ATI: Volkslieder)

Länge: 02:31

Solistin: Stella Doufexis (Mezzosopran)

Ensemble: opus21musikplus

Dirigentin: Konstantia Gourzi

Komponist: Luciano Berio

Label: NEOS

Best.-Nr: NEOS 10709



Titel: Part I

Länge: 04:31

Interpret: Keith Jarrett

Komponist: Keith Jarrett

Label: ECM-Records

Best.-Nr: ECM 1064/65

Plattentitel: The Köln Concert



Titel: [4] Fanari - lange vor Sonnenaufgang (Tutti)

aus: Ostern in Konstantinopel. Des Wortes wegen. Elf Momente zwischen Ost und West, op. 37

Länge: 07:38

Solist: Vassilis Agrokostas (Psalmist)

Solist: Miltiades Papastamou (Tenorviolinen)

Chor: Chor des Bayerischen Rundfunks

Orchester: Münchner Rundfunkorchester

Dirigent: UIf Schirmer

Komponistin: Konstantia Gourzi



Titel: Blue valentines

Länge: 05:50

Interpret: Tom Waits

Komponist: Tom Waits

Label: Elektra

Best.-Nr: 7559-60533-2