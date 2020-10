Das Spirituelle steht im Vordergrund von Maria de Alvears Komponieren. Sie hat bei Mauricio Kagel in Köln studiert und von diesem wichtige Impulse erhalten, ein ganz eigenes Komponieren fern vieler mitteleuropäischer Konventionen zu entfalten.

In den 1990er Jahren freundete sich Maria de Alvear mit Schamanen der Irokesen an und studierte ihre spirituellen Praktiken. Sie hat ein sehr feines Gespür für die unterschiedlichen Bedeutungen von Musik in verschiedenen Kulturen entwickelt.

Maria de Alvears Stücke sind oft sehr lang. Sie spüren dem menschlichen Empfinden nach und wollen ganzheitliche Erfahrungen ermöglichen. Am 25. Oktober dieses Jahres feiert die lange in Köln ansässige spanische Komponistin ihren 60. Geburtstag.