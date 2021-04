Geboren 1991 in Zagreb, zählt Sara Glojnaric nicht nur selbst den sogenannten "Millenials". Sie erforscht auch die soziopolitischen Hintergründe und spezifischen Eigenschaften dieser ihrer Generation.

Eine Entscheidung zwischen Kunst und Pop musste sie nie treffen. In ihrer Arbeit als Komponistin und Soundkünstlerin vereint sie beides: den Möglichkeitsraum der zeitgenössischen Kunstmusik mit typischen Spezifika breitenwirksamer Popkultur.

Serien, Stile, Moden

So beschäftigt sie sich in ihren multimedialen Kompositionen dezidiert auch mit Nostalgie: "Mir ist aufgefallen", sagt Glojnaric, "dass es seit der Jahrtausendwende in allen Bereichen von Popkultur immer wieder Revivals gibt – von alten Fernsehserien, Moden oder Musikstilen. Und ich frage mich: Weshalb klammern wir uns an solche Erinnerungen und Gedanken an frühere Zeiten? Was sagt das über unsere heutige Gesellschaft aus?" Eine kreativ-assoziative Antwortsuche auf diese Fragen unternimmt Sara Glojnaric in ihrer Musik.