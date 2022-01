Inge Auerbacher, Holocaust-Überlebende, spricht bei der Gedenkstunde zum «Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus» im Deutschen Bundestag. (dpa/ Kay Nietfeld)

Auerbacher warnte, der Judenhass sei in vielen Ländern der Welt und auch in Deutschland wieder an der Tagesordnung. Die Krankheit des Antisemitismus müsse so schnell wie möglich geheilt werden. Sie habe "die grauenhafte Zeit des Menschenhasses gut im Gedächtnis". Auerbacher war als Siebenjährige 1942 mit ihren Eltern in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert worden.

"Der Antisemitismus ist mitten unter uns"

Der Präsident des israelischen Parlaments, Levy, würdigte die Bemühungen der Bundesrepublik im Kampf gegen Judenhass. Deutschland stelle sich ganz klar gegen Antisemitismus, auch wenn dieser in Form von Anti-Zionismus gegen Israel auftrete, sagte Levy. Deutschland habe die Verantwortung für die Sicherheit Israels zu einem Grundpfeiler seiner Außenpolitik gemacht. Ausdrücklich dankte er in diesem Zusammenhang Altkanzlerin Merkel für ihren Einsatz.

Zum Auftakt der Veranstaltung hatte Bundestagspräsidentin Bas zu Wachsamkeit aufgerufen. Was gewesen sei, dürfe sich niemals wiederholen, betonte sie. Der Antisemitismus sei mitten unter uns. Die freiheitliche Demokratie müsse sich wappnen gegen jene, die Lügen und Hass verbreiteten.

"Hass hat keinen Platz"

Bundeskanzler Scholz legte zusammen mit Bundespräsident Steinmeier und anderen am Denkmal für die ermordeten Juden Europas Kränze nieder. Auch er rief zum 77. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz dazu auf, die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht verblassen zu lassen. "Das schulden wir den Ermordeten", sagte Scholz nach Angaben von Regierungssprecher Hebestreit.

Ähnliche Äußerungen gab es von weiteren Mitgliedern der Bundesregierung und anderen Spitzenpolitikerinnen und -politikern. Bundesinnenministerin Faeser (SPD) etwa schrieb auf Twitter: "Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, Antisemitismus mit aller Kraft entgegenzutreten und Jüdinnen und Juden zu schützen". Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir (Bündnis90/Die Grünen) rief dazu auf, "jedem Antisemitismus, Hass und Rassismus unerbittlich entgegenzutreten". CSU-Chef Söder schrieb, Hass habe hierzulande keinen Platz. In einem Tweet der CDU-Parteizentrale hieß es: "Würde man eine Schweigeminute für jedes Opfer der Schoa halten, wäre es elf Jahre lang still".

"Forerung nach Schlussstrich unsinnig"

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, forderte, sich weiter mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Das sei nötig, weil die industrialisierte Ermordung von Millionen Menschen das Verständnis von Demokratie, Freiheit, Recht und Unrecht und damit die ganze Gesellschaft bis heute prägten, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die unfassbaren Verbrechen der NS-Zeit gehörten somit zur deutschen Geschichte. Schon deshalb sei der Ruf Einzelner nach einem Schlussstrich unsinnig.

Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee die Auschwitz-Überlebenden im besetzten Polen. Die Nationalsozialisten hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.