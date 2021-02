Nach Rassismus-Vorwürfen hat der WDR Fehler in einer Talkshow eingeräumt.

In der TV-Sendung war über den Gebrauch diskriminierender Worte gegenüber Sinti und Roma diskutiert worden. Die Ausgabe sei nicht so gelaufen, wie man es geplant und sich vorgestellt habe, teilte der Westdeutsche Rundfunk in Köln mit. Eine Sprecherin versicherte, man habe in jedem Fall daraus gelernt. SPD-Chefin Esken kritisierte, die Sendung sei "zum Schämen" gewesen. Der Grünen-Politiker Gehring riet zu einer Entschuldigung beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. Kritik kam auch von der FDP. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes teilte mit, die "unsäglichen Äußerungen" zeigten noch einmal, warum es abwegig sei, Rassismus ohne Menschen mit Rassismuserfahrung zu diskutieren. Viele hätten gehofft, nach den Debatten des vergangenen Jahres weiter zu sein, nicht nur in der Zusammensetzung von Gesprächsrunden.



An der Sendung "Die letzte Instanz" hatten neben Moderator Steffen Hallaschka die Prominenten Micky Beisenherz, Janine Kunze, Jürgen Milski und Thomas Gottschalk teilgenommen. Sie verteidigten den Gebrauch eines Wortes, das der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma als diskriminierend ablehnt.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.