Ende einer Ära

Das Dorf Wattenbacherau und der Kühlturm des AKW "Isar 2" (imago / Dirk Sattler)

Mit der Abschaltung der AKW "Isar 2" in Bayern, "Neckarwestheim 2" in Baden-Württemberg und "Emsland" in Niedersachsen ist der Ausstieg aus der Kernenergie abgeschlossen. Dies hätte eigentlich schon zum Jahreswechsel erfolgen sollen. Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise wurde der Betrieb der drei Meiler verlängert.

Bundesumweltministerin Lemke betonte, die Energiesicherheit hierzulande sei auch im nächsten Winter garantiert. Sie könne die Sorgen und Ängste diesbezüglich nachvollziehen, sagte die Grünen-Politikerin im Deutschlandfunk. Im internationalen Vergleich habe Deutschland jedoch eine sehr stabile Energieversorgung. Darüber hinaus würden erneuerbare Energieformen weiter ausgebaut. Ähnlich äußerte sich der Greenpeace-Vorstand Kaiser. Er bezeichnete das Ende der Nutzung der Kernenergie in Deuschland als guten Tag für den Klimaschutz. Zugleich forderte er eine sichere Entsorgung des über Jahrzehnte angesammelten Atommülls. FDP und Union halten das Abschalten der Meiler für falsch.

