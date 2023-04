Ende einer Ära

Die letzten drei deutschen Atomkraftwerke gehen vom Netz

Die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland werden heute vom Netz genommen. Mit der Abschaltung der AKW "Isar 2" in Bayern, "Neckarwestheim 2" in Baden-Württemberg und "Emsland" in Niedersachsen ist der Ausstieg aus der Kernenergie abgeschlossen. Bundesumweltministerin Lemke hält die Energieversorgung für gesichert.

15.04.2023