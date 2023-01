Ein Mann sitzt mit FFP2-Maske in einer U-Bahn in Berlin. (Christoph Soeder/dpa)

In Nordrhein-Westfalen und Hamburg soll die Vorschrift zum 1. Februar entfallen. Hessen, Niedersachsen, Bremen, Rheinland-Pfalz und das Saarland wollen am 2. Februar nachziehen. Die anderen neun Bundesländer haben die Maskenpflicht bereits auslaufen lassen oder deren Abschaffung angekündigt.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach teilte unterdessen mit, dass auch im öffentlichen Fernverkehr die Maskenpflicht zum 2. Februar wegfalle. Er begründete dies in Berlin mit sinkenden Gefahren in der Corona-Pandemie. Zugleich appellierte Lauterbach an Reisende, freiwillig weiter Masken zu tragen.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.