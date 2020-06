Die Partei Die Linke hat an die Bundesregierung appelliert, die Aufnahme von Flüchtlingen aus den griechischen Lagern zu ermöglichen.

In einem in Berlin vorgestellten Aufruf heißt es, in einem ersten Schritt solle ein Bundesprogramm für die Aufnahme von mindestens 10.000 Menschen aufgelegt werden. Die so genannten Hotspots auf den griechischen Inseln seien Ausdruck einer humanitären Katastrophe, dort lebten rund 40.000 Menschen unter schlimmsten Bedingungen.



Der Fraktionsvorsitzende Bartsch nannte es ein wichtiges Zeichen, dass die Linke in dieser Frage gemeinsam stehe. Die Partei hat lange Zeit um ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik gestritten. Dabei ging es insbesondere um den Zwist zwischen der Parteiführung und der früheren Fraktionschefin Wagenknecht, die sich gegen die Aufnahme einer großen Zahl von Flüchtlingen wandte.