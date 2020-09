Nach der hessischen Linken-Politikerin Wissler hat auch die Parteivorsitzende in Thüringen, Hennig-Wellsow, ihre Bewerbung für den Bundesvorsitz ihrer Partei angekündigt.

Das machte die 42-Jährige nach einer Vorstandssitzung der Thüringer Linken in Erfurt bekannt. In einer Mitteilung hieß es, sie werde die Aufgabe als Parteivorsitzende mit großer Lust und gerne in einer weiblichen Doppelspitze angehen. Deshalb habe sie sich gefreut, dass Wissler heute ebenfalls erklärt habe, für dieses Amt zu kandidieren. Wissler ist Fraktionschefin im Landtag in Wiesbaden sowie Vize-Bundesvorsitzende.



Die bisherige Doppelspitze der Linken, Kipping und Riexinger, hatte angekündigt, nicht wieder anzutreten. Über die neue Parteispitze entscheidet Die Linke auf ihrem Parteitag Ende Oktober.