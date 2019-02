Die Linkspartei zieht mit der Forderung nach einer grundlegenden Reform der EU in die Europawahl am 26. Mai. Auf dem Parteitag in Bonn stimmte eine große Mehrheit der rund 580 Delegierten für das Wahlprogramm.

Darin heißt es, die EU müsse zu einer tatsächlich demokratischen, sozialen, ökologischen und friedlichen Union werden. Vorangegangen war eine Debatte über die Haltung der Linken zu Europa.



Gefordert wird unter anderem: Bus- und Bahnfahren ohne Fahrschein - finanziert beispielsweise durch Steuern oder eine Abgabe ähnlich des Rundfunkbeitrags. Beschlagnahme und Enteignung leerstehender Wohnungen durch öffentliche Träger - damit sie wieder vermietet werden und sich der Wohnungsmarkt entspannt. Mindestlöhne von 60 Prozent des Durchschnittsgehalts in allen EU-Staaten - für Deutschland ein Mindestlohn von 12 Euro. Kohleausstieg in ganz Europa bis 2030 - Beginn: sofort. Verbot aller europäischen Waffenexporte. EU-weite Volksbegehren und -entscheide. Höhere Steuern für Internetgiganten wie Apple, Amazon, Facebook und Google

Gysi: EU als Chance begreifen

Linken-Europachef Gysi hatte seine Partei zuvor dazu aufgerufen, die Europäische Union als Chance und nicht als notwendiges Übel zu sehen. Gysi sagte, man könne und müsse die Menschen für den Weg in ein linkes Europa begeistern. Die Linke trete zur Wahl des Europäischen Parlaments an, weil sie die europäische Integration wolle. Dafür müsse die EU allerdings grundlegend reformiert werden.



In einem Beschluss zum Europa-Wahlprogramm heißt es, nicht die Freiheit des Marktes oder die Interessen einzelner Regierungen sollten in der EU an erster Stelle stehen, sondern die Interessen der Mehrheit der Menschen. Ein Änderungsantrag des linken Flügels, der die EU für nicht reformierbar erklären wollte, fand keine Mehrheit. Auch die Forderung nach einer stärkeren Einigung in einer "Republik Europa" lehnten die Delegierten ab.



Am Abend sollen die beiden Spitzenkandidaten gewählt werden. Der Vorstand hat dafür den 43-jährigen Europaabgeordneten Schirdewan und die 34-jährige Gewerkschaftssekretärin Demirel nominiert.