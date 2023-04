Die Bundestagsfraktion der Linken will im August eine neue Führung wählen (picture alliance/dpa)

Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur. Ob die beiden Vorsitzenden Bartsch und Mohamed Ali erneut antreten würden, sei noch unklar, hieß es. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Korte werde sein Amt abgeben.

In Partei und Fraktion herrscht ein Richtungsstreit. Hintergrund sind Erwägungen im Lager der Bundestagsabgeordneten Wagenknecht, eine eigene Partei zu gründen. In dem Streit geht es unter anderem um Haltungen zum Krieg in der Ukraine. Sollten drei oder mehr Abgeordnete die Fraktion verlassen, verlöre sie ihren Status im Bundestag und damit Geld und Einfluss. Bei der Wahl 2021 hatte die Linke die Fünf-Prozent-Hürde verfehlt. Der Einzug gelang ihr nur durch drei gewonnene Direktmandate.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.