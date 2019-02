Die Linkspartei dringt auf eine grundlegende Erneuerung der Europäischen Union.

Parteichefin Kipping sagte auf dem Europaparteitag in Bonn, bei aller Kritik an der EU müsse jedoch deren Auseinanderbrechen verhindert werden. Es dürfe kein Zurück in das Nebeneinanderher von Nationalstaaten geben. Der Co-Vorsitzende Riexinger bezeichnete die Europawahl im Mai als Richtungswahl. Es stehe viel auf dem Spiel.



Im Programmentwurf für die Europawahl tritt die Linke für einen Neubeginn der EU ein, in der nicht - wie es heißt - "die Freiheit des Marktes" an erster Stelle stehen solle. Die Delegierten wollen das Wahlprogramm auf dem dreitägigen Parteikongress beschließen und die beiden Spitzenkandidaten nominieren.