Bei der Links-Partei ist der Weg für eine neue Parteispitze frei. Die beiden Vorsitzenden Kipping und Riexinger kündigten in Erklärungen an die Parteigremien ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den Posten an. Die neue Linken-Spitze soll auf einem Parteitag im Oktober gewählt werden.

Riexinger schrieb, unter seiner und Kippings Führung sei es gelungen, die Linke zu einer gesamtdeutschen Partei aufzubauen und weiterzuentwickeln. Sie sei heute eine stabile Kraft im bundesdeutschen Parteiensystem. Bereits gestern Abend hatte Kipping mitgeteilt, es sei an der Zeit, etwas Neues zu beginnen.



Die beiden Vorsitzenden sind seit acht Jahren im Amt. Die Satzung der Linken sieht vor, dass nach dieser Zeit ein Wechsel an der Parteispitze erfolgen sollte.