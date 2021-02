Die Partei Die Linke hat die hessische Landtagsfraktionschefin Wissler und die thüringische Landesvorsitzende Hennig-Wellsow zu ihrer neuen Doppelspitze bestimmt. Wissler erhielt auf einem Online-Parteitag 84,2 Prozent der Stimmen, Hennig-Wellsow kam auf 70,5 Prozent. Das Ergebnis muss nun noch per Briefwahl bestätigt werden.

Nach fast neun Jahren im Amt traten die bisherigen Vorsitzenden Riexinger und Kipping nicht mehr an. Die Regularien der Partei sehen eine Amtszeit von maximal acht Jahren vor. Gestern hatten die Delegierten den Leitantrag des Parteivorstandes verabschiedet. Er steht unter dem Motto "Wie wir gerecht aus der Krise kommen - mit einem sozialen, friedlichen und ökologischen Systemwechsel". Die Linke fordert darin, Superreiche stärker an den Kosten der Krise zu beteiligen und für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen.

Hennig-Wellsow für Regierungsbeteiligung der Linken im Bund

Hennig-Wellsow wurde bundesweit bekannt, also sie dem mit AfD-Stimmen gewählten Kurzzeit-Ministerpräsidenten von Thüringen, Kemmerich (FDP), vor einem Jahr einen Blumenstraß vor die Füße warf. In dem Bundesland zählt die 43-Jährige neben Ministerpräsident Ramelow zu den bekannten Gesichtern der Linkspartei. Sie gilt als pragmatisch und kämpferisch. Unter anderem hatte sie maßgeblich Anteil am Zustandekommen des bundesweit ersten Bündnisses von Linke, SPD und Grünen. Sie spricht sich zudem für eine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene aus. Ihre beiden Ämter in Thüringen werde sie bei ihrer Wahl an die Parteispitze aufgeben, kündigte sie an.



Im Interview mit dem Deutschlandfunk bekräftigte sie die Forderung ihrer Partei, den Verfassungsschutz abzuschaffen. Hennig-Wellsow sagte, der Verfassungsschutz trage nicht dazu bei, die Demokratie zu schützen. Er sei auch nicht der Maßstab, zu beurteilen, ob eine Organisation auf dem Boden des Grundgesetzes stehe. Dies müssten Gerichte entscheiden. In Thüringen habe der Verfassungsschutz die Entstehung der rechtsextremistischen Terrororganisation NSU mitverursacht, meinte Hennig-Welsow.

Wissler bekam vom NSU 2.0 Morddrohungen

Ihre Ko-Kandidatin aus Hessen, Wissler, gilt als rhetorisch stark und auch bei anderen Parteien geachtet. Mit 26 Jahren wurde die nun 39-Jährige zum ersten Mal in den Landtag gewählt. Wissler gehörte bis vor wenigen Monaten dem vom Verfassungsschutz beobachteten trotzkistischen Netzwerk "marx21" an. Ihr Austritt bedeute keine Distanzierung, sagte sie. Als Parteivorsitzende gehöre es sich aber nicht, Mitglied einer solchen Organisation zu sein. Sie betonte, Gewalt sei kein Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele. Wissler gehört zu den Politikerinnen, die vom sogenannten NSU 2.0 Morddrohungen bekommen haben, die rechtsextremen Polizeibeamten zugeschrieben werden.



Wissler hält eine Regierung aus Grünen, SPD und Linken anders als Hennig-Wellsow für eher unwahrscheinlich und zeigt sich beim Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr - einem möglichen Knackpunkt bei etwaigen Koalitionsverhandlungen - kompromisslos. Hennig-Wellsow schließt zumindest friedenserhaltende Missionen unter dem Dach der Vereinten Nationen nicht aus.



MdB Liebich: Brauchen mehr Realpolitik

Der Bundestagsabgeordnete Liebich von den Linken hat seine Partei zu mehr Realpolitik aufgerufen. Die Linke müsse endlich ihre internen Widerstände gegen eine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene überwinden, sagte Liebich im Deutschlandfunk. Den Wählerinnen und Wählern müsse klar und deutlich kommuniziert werden, dass es mit Rot-Rot-Grün im Land eine andere Machtoption als die Große Koalition gebe.



Jedes Wackeln in dieser Frage bringe der Partei Minuspunkte ein. Mit Blick auf die kategorische Ablehnung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr erklärte Liebich, auch müsse man längst überholte Dogmen überwinden und jeden Einsatz einzeln bewerten.

Vorstandwahl digital und dann per Post

Auf dem Parteitag treffen rund 600 Delegierte weitgehend digital zusammen. Die Parteitagsreden werden in der "Station Berlin" gehalten - einem zum Veranstaltungsort umfunktionierten alten Postbahnhof. Die Wahl des Parteivorstandes erfolgt dann ähnlich wie bei der CDU: Die Delegierten sind über ein Programm eingeloggt, über das der Livestream geschaut, mitdiskutiert und später auch abgestimmt werden kann. Nach der Wahl der neuen Parteispitze und der Abstimmung über weitere Posten werden Stimmzettel ausgedruckt und mit eidesstattlicher Erklärung und frankiertem Rückumschlag an die eingeloggten Delegierten verschickt. Sie müssen schriftlich noch einmal ihre Wahl bestätigen, damit sie rechtsgültig wird. Die endgültige Bekanntgabe des Wahlergebnisses ist für den 10. März geplant.



Der aktuelle Parteitag war eigentlich für Oktober 2020 geplant, musste wegen der Corona-Pandemie aber mehrfach verschoben werden.

