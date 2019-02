Die Linkspartei will heute auf ihrem Parteitag in Bonn ihr Programm für die Europawahl beschließen und die Kandidatenliste aufstellen.

Als Spitzenkandidaten sind die frühere Vorsitzende des nordrhein-westfälischen Landesverbandes, Demirel, und der Europaabgeordnete Schirdewan vorgesehen. Vor der Kandidatenkür wird eine kontroverse Debatte über die Haltung der Partei zur Europäischen Union erwartet. Dabei treffen scharfe EU-Kritiker auf Politiker, die eine engere europäische Zusammenarbeit wünschen.



Parteichefin Kipping sagte gestern, bei aller Kritik an der EU müsse deren Auseinanderbrechen verhindert werden. Es dürfe kein Zurück in das Nebeneinanderher von Nationalstaaten geben. Im Programmentwurf tritt die Linke für einen Neubeginn der EU ein, in der nicht - wie es heißt - "die Freiheit des Marktes" an erster Stelle stehen soll.