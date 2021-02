Die Partei Die Linke hat die hessische Landtagsfraktionschefin Wissler und die thüringische Landesvorsitzende Hennig-Wellsow zu ihrer neuen Doppelspitze bestimmt.

Wissler erhielt auf einem Online-Parteitag 84,2 Prozent der Stimmen, Hennig-Wellsow kam auf 70,5 Prozent. Das Ergebnis muss nun noch per Briefwahl bestätigt werden. Nach fast neun Jahren im Amt traten die bisherigen Vorsitzenden Riexinger und Kipping nicht mehr an. Die Regularien der Partei sehen eine Amtszeit von maximal acht Jahren vor.



Gestern hatten die Delegierten den Leitantrag des Parteivorstandes verabschiedet. Er steht unter dem Motto "Wie wir gerecht aus der Krise kommen - mit einem sozialen, friedlichen und ökologischen Systemwechsel". Die Linke fordert darin, Superreiche stärker an den Kosten der Krise zu beteiligen und für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen.

