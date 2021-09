Die Linken-Politikerin Wagenknecht wird nicht aus ihrer Partei ausgeschlossen.

Die Landesschiedskommission habe die vorliegenden Anträge gegen die nordrhein-westfälische Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl einstimmig abgelehnt, hieß es in einer Mitteilung der Landes-Partei. Man sei froh, dass es nun eine Entscheidung in diesem - Zitat - wirklich unnötigen Verfahren gebe.



Wagenknecht war mit ihrem jüngsten Buch "Die Selbstgerechten" auch in den eigenen Reihen in die Kritik geraten. Ihr wurde vorgeworfen, antirassistische Bemühungen verächtlich zu machen und Bewegungen wie "Black Lives Matter" oder "Fridays for Future" zu verunglimpfen. Mehrere Parteimitglieder hatten im Juni ein Parteiausschlussverfahren gegen sie beantragt.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.