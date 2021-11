Annerkennung für Pflegende statt Impfpflicht: Das fordert der Divi-Präsident Marx (Archivbild). (imago / citepress)

Der Linken-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Bartsch, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", man sollte die Pflegekräfte zu Gutverdienern des Landes machen, um möglichst viele Aussteiger zurückzugewinnen. Die bisherigen Lohnsteigerungen in Kliniken und Heimen seien kein ausreichender Dank für die Belastungen in drei Corona-Wellen. Laut einer Pressemitteilung unterstützt "Die Linke" die Forderung nach fünf Prozent mehr Lohn und spricht sich darüber hinaus für eine Pandemiezulage in Höhe von 500 Euro aus.

Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, sagte der "Rheinischen Post", man brauche statt einer Impfpflicht für das Pflegepersonal ein echtes Signal der Anerkennung. Als Beispiel nannte er Brutto-wie-Netto-Gehälter bis zum Ende der Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.