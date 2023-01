Martin Schirdewan, Vorsitzender der Partei Die Linke (Archivbild) (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Diese Gesellschaft müsse mehr Sozialismus wagen, sagte der Bundes-Kovorsitzende Schirdewan nach der Vorstellung eines Positionspapiers am Rande einer Klausurtagung der Parteispitze in Berlin. Dazu wolle man etwa strategische Sektoren der Daseinsvorsorge wie Gesundheit, Energie und Wasserversorgung wieder in die öffentliche Hand überführen. Darüber hinaus müsse man sich - Zitat - "mit den Reichen und Konzernen in diesem Land anlegen" und von ihnen zusätzliches Geld einfordern, etwa durch eine Vermögensabgabe und eine Übergewinnsteuer. Diese Mittel sollten dann in eine Energie- und Mobilitätswende investiert werden, fügte Schirdewan hinzu.

