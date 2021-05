Die Spitzenkandidatin der Linken, Wissler, hält eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei mit Grünen und SPD auf Bundesebene für denkbar.

Wissler sagte im Deutschlandfunk, wenn es nach der Bundestagswahl eine rechnerische Mehrheit gebe, seien alle drei Parteien in der Verantwortung auszuloten, ob man daraus auch eine politische Mehrheit machen könne. Die Linke werde sich aber an keiner Regierung beteiligen, die beispielsweise Sozialabbau betreibe oder Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland unterstütze. Die Parteivorsitzende betonte, die Linke sei weiterhin dafür, die Nato aufzulösen. Ob diese Forderung eine Regierungsbeteiligung verhindern würde, ließ sie offen.



Aus Sicht des zweiten Spitzenkandidaten Bartsch würde diese Forderung einem Bündnis mit SPD und Grünen im Bund nicht im Weg stehen. Man setze sich nicht erst zu Koalitionsverhandlungen an einen Tisch, wenn die Nato aufgelöst sei, sagte er im ARD-Fernsehen.



Wissler und Bartsch waren gestern zu den Spitzenkandidaten der Linken gewählt worden.

