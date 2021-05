Kerstin Preiwuß wurde 1980 geboren und wuchs in der mecklenburgischen Kleinstadt Plau am See und in Rostock auf. Nach dem Studium der Germanistik, Philosophie und Psychologie in Leipzig und Aix-en-Provence promovierte sie über deutsch-polnische Städtenamen und absolvierte das Deutsche Literaturinstitut Leipzig für kreatives Schreiben. Sie veröffentlicht vor allem Gedichte und Romane, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde, u.a. mit dem Mondseer Lyrikpreis, dem Lyrikpreis Meran und dem Eichendorff Literaturpreis. Mit ihrem Roman "Nach Onkalo" war sie 2017 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Zuletzt erschien ihr hochgelobter Lyrikband "Taupunkt". Kerstin Preiwuß arbeitet auch als Übersetzerin, Dozentin und Herausgeberin und lebt als freie Autorin mit ihrer Familie in Leipzig. Für "Klassik-Pop-et cetera" hat sie Wortgewaltiges und Experimentelles zusammengestellt.

Musik-Laufplan

Titel: Container (from the Affair)

Länge: 01:09

Interpret: Southern Creek Players

Komponistin: Fiona Apple

Plattentitel: Television and Movie Themes



Titel: Karuzela z madonnami

Länge: 02:06

Interpretin: Ewa Demarczyk (1941-2020)(vocF)

Komponist: Zygmunt Konieczny

Label: Acoustic - Arts - Label

Best.-Nr: SXL0318



Titel: Vökuró

Länge: 03:14

Interpretin: Björk

Komponistin: Jórunn Vidar

Label: Polydor

Plattentitel: Medulla Medulla



Titel: Sonata 5

Länge: 01:52

Interpret: Boris Berman

Komponist: John Cage

Label: NAXOS



Titel: Black Girl

Länge: 02:10

Interpret: Leadbelly (Lead Belly)

Komponist: Traditional

Label: Chrome Dreams

Best.-Nr: CDCD5058

Plattentitel: Death Discs 1914-1960 - Music to die for



Titel: Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht

Länge: 04:43

Interpretin: Bobo

Komponist: Unbekannt

Label: TRAUMTON

Best.-Nr: 862462



Titel: Loco Amor

Länge: 03:58

Interpreten: Pedrito Martinez & Jeremy Bosch

Komponist: Paul Anka

Label: Universal Music Entertainment

Plattentitel: Marvelous Mrs. Maisel Season 3 Soundtrack



Titel: Lambada

Länge: 03:26

Interpret: Kaoma

Komponist: Gonzalo Hermosa Gonzales

Label: Polystar

Best.-Nr: -

Plattentitel: Fetenhits - The real summer classics (Best of)



Titel: Radioaktivität

Länge: 06:42

Interpret: Kraftwerk

Komponisten: Ralf Hütter, Florian Schneider, Emil Schult

Label: EMM

Best.-Nr: 6995872



Titel: Wovon man nicht sprechen kann

Länge: 01:11

Interpret: Mauri Antero Numminen

Komponist: Mauri Antero Numminen

Label: Unsere Stimme-Trikont

Best.-Nr: 0286-2

Plattentitel: Dägä dägä - Finnwelten



Titel: Prisencolinensinainciusol

Länge: 03:49

Interpret: Adriano Celentano

Komponist: Adriano Celentano

Label: CGD

Best.-Nr: 207026

Plattentitel: Adriano Celentano



Titel: Nr. 5: Herr, nun lässt du deinen Knecht (Chor/Tenor)

aus: Ganznächtliche Vigil. Das große Abend- und Morgenlob. Vesper für Soli und gemischten Chor a cappella, op. 37

Länge: 03:59

Solistin: Klaudia Zeiner (Alt)

Solist: Michail Agafonov (Tenor)

Solist: Lew Maidatschewski (Sprecher)

Chor: MDR Rundfunkchor Leipzig

Dirigent: Howard Arman

Komponist: Sergej Rachmaninow

Label: BERLIN Classics

Best.-Nr: 0017422



Titel: Mysteries

Länge: 04:39

Interpretin: Beth Gibbons

Komponisten: Beth Gibbons, Paul Webb

Label: CITY SLANG

Best.-Nr: SLANG1051892

Plattentitel: Palermo shooting - Soundtrack Out of season