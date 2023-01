Erhebung von Stiftung Warentest

Gesundheitskarten verschiedener Krankenkassen (picture alliance / Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa | Jens Kalaene)

In einer Erhebung der Stiftung Warentest heißt es, von den insgesamt 71 Kassen, die allen gesetzlich Versicherten offen stünden, hätten 54 ihre Sätze angehoben. Die Erhöhungen lagen demnach zwischen 0,06 und 0,7 Prozentpunkten. 15 hätten die Beiträge stabil gehalten und nur zwei ihre gesenkt. Zudem riet die Stiftung Warentest zu besonderer Aufmerksamkeit. Denn anders als bisher seien die Kassen nicht mehr verpflichtet, Erhöhungen per Brief mitzuteilen. Stattdessen müsse man nun die jeweilige Webseite oder Mitgliederzeitschrift im Blick behalten, wo spätestens vier Wochen vorher informiert werden müsse.

Der gesetzlich festgeschriebene allgemeine Beitragssatz beträgt derzeit 14,6 Prozent. Der Zusatzbeitrag liegt im Durchschnitt aller Kassen nun bei 1,5 Prozent.

