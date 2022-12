Ein Vater bei der Arbeit: Immer mehr Männer gehen in Elternzeit, allerdings steigen die meisten nur für zwei Monate aus dem Job aus. (picture alliance / dpa)

Die Süddeutsche Zeitung zitiert aus einer Analyse des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Demnach nahmen die meisten Väter, die Elterngeld beziehen, weiterhin nur zwei Monate Auszeit vom Beruf zur Kinderbetreuung. Über die ersten Lebensjahre des Kindes hinaus habe die Förderung damit keineswegs alle Ziele erreicht, die man sich von ihr versprochen habe, heißt es weiter. Seit Jahren stagniere die durchschnittliche Bezugsdauer der Väter bei etwa dreieinhalb Monaten. Bei den Frauen seien es dagegen knapp 14 Monate.

Wie es in der Studie weiter heißt, verzeichnen die Mütter nach dem Wiedereinstieg in den Beruf dort Rückgänge im Prestige. Bei Vätern sei es genau umgekehrt: Sie gewännen an Berufsprestige, und zwar besonders jene mit längeren Elternzeiten.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.