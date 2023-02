ADAC-Staubilanz

Autos stehen auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München im Stau - die A8 war 2022 die staureichste Autobahn. (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Das geht aus der Staubilanz des ADAC für 2022 hervor. Demnach entfielen auf Nordrhein-Westfalen 31 Prozent der Staustunden, auf Bayern 17 Prozent und auf Baden-Württemberg 12 Prozent. Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kamen dagegen zusammen auf nur 9 Prozent der Staustunden.

Die längsten Staus gab es im vergangenen Jahr auf der A8 in Bayern: Am Samstag, 23. Juli, standen die Fahrzeuge ab Rosenheim auf 44 Kilometern, am 15. Dezember vor Fürstenfeldbruck auf 40 Kilometern.

Insgesamt zählte der ADAC 474.000 Staus mit einer Gesamtlänge von 733.000 Kilometern und 333.000 Stunden Zeitverlust.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.