Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin (Fabian Sommer/dpa)

Justizsenatorin Kreck sagte vor dem Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses, Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten in großem Ausmaß gegen unbekannt. Bislang seien 33 Ermittlungsverfahren zu den Gewaltexzessen an die Staatsanwaltschaft übergeben worden. Die Polizei hatte Anfang Januar von insgesamt fast 300 Ermittlungsverfahren gesprochen. 145 Verdächtige wurden festgenommen, vor allem Deutsche, Afghanen und Syrer. Mit den Krawallen befasst sich heute auch das Abgeordnetenhaus in seiner ersten Sitzung des Jahres.

Gestern hatte in der Hauptstadt ein Gipfeltreffen zur Eindämmung der Jugendgewalt stattgefinden. Dabei vereinbarten Vertreter von Senat, den Bezirken und der Zivilgesellschaft unter anderem eine intensivere Sozialarbeit mit Elternhäusern und eine konsequente Strafverfolgung.

