Was wollen wir eigentlich? Wollen wir dafür sorgen, dass wir das Weihnachtsfest doch noch mit engen Verwandten verbringen können? Sollte es nicht möglich sein, die Eltern zu besuchen, den Opa, die Oma, gerade dann, wenn sie alleine leben und besonders unter Corona zu leiden haben?

Wenn wir das wollen, dann zählt jeder Tag. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat es heute nochmals betont, und bisher lag sie mit ihren Vorhersagen richtig. Als sie 19.000 tägliche Neuinfektionen bis Weihnachten in Aussicht stellte, wurde sie von einigen Landesfürsten arrogant belächelt: Die Zahl ist längst überschritten. Als Panikmache taten die Chefs im Osten den Ruf nach einem zweiten Lockdown ab. Dann mussten sie mitziehen, dramatisch steigende Zahlen vor der eigenen Haustür trieben ihnen selbst die Angst ins Gesicht. Gelernt haben sie nichts daraus.

Wieder sind die Länder dafür verantwortlich, dass wertvolle Zeit vergeudet wird. Was nächste Woche festgelegt wird, hätte gestern, nein schon viel früher entschieden werden müssen. Wenn schon Kontaktbeschränkungen, dann bitte richtig. Was sich in den eigenen vier Wänden abspielt, kann der Staat ohnehin nicht kontrollieren, aber warum hat er uns dann noch ausdrücklich erlaubt, uns jeden Tag mit Mitgliedern eines anderen Haushaltes zu treffen?

Gestern erst hat Merkel darauf gedrängt, dass es immer ein und derselbe sein müsse, Kinder sollten sich drinnen nur mit einem einzigen besten Freund treffen dürfen. Ja, was denn sonst? Nichts ist daran weltfremd und unangemessen, wie es Grünen-Chefin Baerbock gestützt von der "Bild"-Zeitung anprangert: Es ist konsequent. Beim Spielen draußen ist ohnehin mehr möglich, drinnen aber sollte diese Beschränkung für ein paar Wochen möglich sein.

Die Infektionszahlen bei den unter 14-Jährigen haben sich laut Robert-Koch-Institut seit September verzehnfacht, Studien zeigen, dass Kinder völlig unbemerkt, da symptomfrei, Corona verbreiten und doch blockieren die Länder eine generelle Maskenpflicht auch in den Schulen. Statt sich mit absurden Fenster-Öffnen-Ratschlägen und CO2-Meldern aufzuhalten, hätten die Kultusminister längst auf erwiesenermaßen wirksame Belüftungsanlagen drängen müssen.

Passiert ist nichts, und da ist es schon frech, wenn ein Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) uns nun auf eines der härtesten Weihnachtsfeste seit Jahrzehnten einschwören will. Er und seine Kolleginnen und Kollegen hatten es in der Hand, einen halbherzigen Lockdown so zu gestalten, wie er hätte sein können: kurz und schmerzhaft.

Wir sollten mit dem Jammern auf hohem Niveau aufhören. Ausgangssperren in Italien und Spanien – auch für Kinder – haben uns doch gezeigt, was wirklich hart ist. Was wir wirklich wollen, müssen wir endlich begreifen und entsprechend handeln.

