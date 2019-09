Ursula von der Leyen will an ihren Zielen für die kommende EU-Kommission festhalten:

Unter anderem gehen 13 Kommissionsplätze an Politikerinnen, wodurch von der Leyens Team fast zur Hälfte aus Frauen besteht. Mit einem neuem grünen Ressort, will sie dem Thema Klimaschutz einen besonderen Stellenwert einräumen.

Und dann soll unter von der Leyen die Verteidigungspolitik in der EU ausgebaut werden – ein mögliches Zeichen, dass die nächste Kommissionschefin Pläne für eine europäische Verteidigungsunion vorantreiben will.

Aber was bedeutet die Ressortvergabe an einzelne Mitgliedsstaaten? Wie ebnet Ursula von der Leyen den Weg zu ausgeglichenen Beziehungen zwischen Nord und Süd sowie Ost und West in Europa?

Und: Für welche Kandidatinnen und Kandidaten könnte es in den Anhörungen vor dem Europäischen Parlament noch eng werden?

Es diskutieren: