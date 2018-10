Die NASA-Astronautin Peggy Whitson ist im Ruhestand

Während Deutschland es noch immer nicht geschafft hat, eine Frau ins All zu schicken, machen andere Länder vor, welche eindrucksvollen Karrieren Astronautinnen absolvieren können. In den USA hat das zum Beispiel Peggy Whitson gezeigt. Jetzt ist sie im Alter von 58 Jahren in den Ruhestand gegangen.

Von Dirk Lorenzen

