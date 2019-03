Teilzeitbeschäftigte bekommen mehr Rechte, wenn sie auf eine Vollzeitbeschäftigung wechseln wollen. Allerdings hat das zum Jahresanfang in Kraft getretene Gesetz an einigen entscheidenden Stellen viel Rücksicht auf Arbeitgeberinteressen genommen und außerdem gilt es längst nicht immer und für jede Teilzeitbeschäftigung. An welchen Stellen die neue Brückenteilzeit Vorteile bringt und wo sie doch wieder hinter den Erwartungen zurückbleibt, diskutiert Birgid Becker mit Gästen im Marktplatz.

Studiogäste:

Holger Schäfer, Arbeitsmarktexperte Institut der Deutschen Wirtschaft (IW)

Christoph Legerlotz, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Marta Böning, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)