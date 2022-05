Rechtsextremismus

Thomas Haldenwang. (MICHAEL SOHN / POOL / AFP)

Die Neue Rechte fungiere als geistiger Brandstifter, sagte Haldenwang der Deutschen Presse-Agentur. Sehr einflussreich innerhalb dieses Spektrums seien neben Höcke und Kalbitz das als rechtsextremistische Bestrebung eingestufte "Compact-Magazin". Nach Auffassung des Verfassungsschutzes hat es sich innerhalb des Netzwerks im Zuge der Corona-Pandemie als Sprachrohr etabliert und trägt als multimediales Unternehmen demokratiefeindliche und menschenwürdewidrige Positionen in die Gesellschaft.

Auch der Berliner Politikwissenschaftler Hajo Funke erklärte, die von den Verantwortlichen mit wenig strategischem Geschick geführte Debatte zur Corona-Impfpflicht habe Rechtsextremisten wie den "Compact"-Chefredakteur Jürgen Elsässer in die Hände gespielt. Trotz unterschiedlicher ideologischer Verankerung eine die Neue Rechte das Ziel einer Kulturrevolution von rechts.

Kalbitz war einst Landesvorsitzender der AfD in Brandenburg, Höcke ist in Thüringen AfD-Landespartei- und Fraktionschef. Der Verfassungsschutz definiert die Neue Rechte als informelles Netzwerk von Gruppierungen, Einzelpersonen und Organisationen, in dem nationalkonservative bis rechtsextremistische Kräfte zusammenwirken. Dem Spektrum wird auch die Identitäre Bewegung zugerechnet.

Kalbitz wollte sich gegenüber der dpa nicht öffentlich zu seiner mutmaßlichen Rolle im Spektrum der Neuen Rechten äußern. Höcke zitiert die dpa mit den Worten: "Als Konservativer lebe ich aus dem, was immer galt – oder ich versuche es im Rahmen meiner menschlichen Unzulänglichkeit zu tun. Vor dieses Wertefundament und dieses Lebensgefühl muss kein 'neu'."